Zavod za blagovne rezerve od JAZMP še ni prejel obvestila o začasni prepovedi uporabe ventilatorjev Bellavista

Ljubljana, 17. avgusta - Na zavodu za blagovne rezerve, ki je z Gorenjem sklenil pogodbo za nakup ventilatorjev Bellavista 1000, so za STA pojasnili, do danes od Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) niso prejel obvestila o začasni prepovedi uporabe ventilatorjev. Je pa JAZMP o začasni prepovedi uporabe obvestila bolnišnice, kamor so bili razdeljeni.