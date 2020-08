Vrhovno sodišče kritično do Janševega komentarja po suspenzu Radonjića

Ljubljana, 17. avgusta - Večkratno ali vztrajno ponavljajoče se poseganje ene od vej oblasti v pristojnosti druge veje oblasti, kritiziranje ali celo napadanje druge veje oblasti lahko spodkoplje načelo delitve oblasti, so v odzivu na zapis premiera Janeza Janše opozorili na vrhovnem sodišču. Kot so zapisali, to lahko pripelje do politične prevlade nad pravno državo.