Sodnik Radonjić začasno suspendiran

Ljubljana, 12. avgusta - Podpredsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je okrožnemu sodniku Zvjezdanu Radonjiću izrekel začasni suspenz na podlagi uvedenega disciplinskega postopka, so za STA potrdili na vrhovnem sodišču. Pojasnili so, da je Đorđević pri odločitvi o suspenzu upošteval značaj in težo disciplinskih kršitev, ki jih je obdolžen Radonjić.