Zaradi suspenza Radonjića 60 zadev predodelili drugim sodnikom, sojenja se bodo začela znova

Ljubljana, 14. avgusta - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so danes v zvezi z začasnim suspenzom sodnika Zvjezdana Radonjića za STA pojasnili, da so mu ustavili pripad tistih kazenskih zadev, ki jih niso že doslej ustavili. Tako so 60 nerešenih zadev predodelili drugim sodnikom, ti pa bodo morali po zakonu o kazenskem postopku s sojenji začeti znova.