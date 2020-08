V BiH pomemben dnevni padec okužb z novim koronavirusom

Sarajevo, 17. avgusta - V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah zabeležili pomemben dnevni padec števila okužb z novim koronavirusom. Potrdili so 102 okužbi. V prestolnici Sarajevo, žarišču epidemije, niso potrdili niti enega primera okužbe. Je pa zaradi covida-19 v državi umrlo sedem bolnikov.