New Delhi, 17. avgusta - V Indiji je zaradi novega koronavirusa doslej umrlo 50.000 ljudi, v zadnjem dnevu več kot 900, je sporočilo indijsko zdravstveno ministrstvo. Doslej so v tej državi, ki je po številu okužb na tretjem mestu za ZDA in Brazilijo, potrdili 2,6 milijona okuženih.