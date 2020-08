Finance o problematiki naivnega zaupanja v tehnologijo (17. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Albina Kenda v komentarju Tehnološki solucionizem - v bistvu ni solucija piše o pasteh prepričanja, da lahko tehnologija reši najbolj žgoča družbena vprašanja, in da je le orodje, brez etičnih ali moralnih ciljev. V resnici pa so tehnologije vse prej kot nevtralne, saj glede na namene svojih razvijalcev spreminjajo družbo in ekonomijo.