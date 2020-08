Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. in 16. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o skupno 47 potrjenih okužbah z novim koronavirusom in napovedi morebitnih poostritev ukrepov za preprečevanje vnosa okužb s Hrvaške. Agencije so poročale tudi o kolesarski dirki kriterij Dauphine, na kateri je do sobotne poškodbe vodil slovenski kolesar Primož Rogljič.