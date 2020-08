Primorske novice o uspešnih podjetjih med koronakrizo (17. 8.)

Koper, 16. avgusta - Nace Novak v komentarju Jezdeci novega vala piše o podjetjih, ki so uspešna kljub ali celo zaradi koronakrize, ki so jo znala izkoristiti sebi v prid. Eno takih je novogoriška Intra Lighting, ki v tem času širi svoje kapacitete. Za uspeh v takšnih časih pa ne zadostuje le sreča. Potrebni so požrtvovalnost, prilagodljivost in zazrtost v prihodnost.