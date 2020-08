V soboto potrdili 15 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 16. avgusta - V Sloveniji so v soboto opravili 382 testiranj na novi koronavirus in potrdili 15 okužb. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 17 bolnikov, štirje bolniki so potrebovali intenzivno nego. Iz bolnišnice so v soboto odpustili enega bolnika, je vlada danes objavila na Twitterju.