Zaščitne maske obvezne tudi na Elizejskih poljanah

Pariz, 15. avgusta - Pariške oblasti so spričo naraščanja števila okužb z novim koronavirusom razširile ukrep obveznega nošenja zaščitnih mask na prostem še na nekatere druge predele francoske prestolnice. V petek je pariška policija sporočila, da so maske med drugim obvezne na območju slovitega muzeja Louvre in na Elizejskih poljanah.