Kitajska odkrila sledi novega koronavirusa na uvoženih zamrznjenih perutničkah

Peking, 13. avgusta - Oblasti na jugu Kitajske so danes sporočile, da so odkrile sledi novega koronavirusa na zamrznjenih piščančjih perutničkah, uvoženih iz Brazilije. Posledično so testirali vse, ki bi lahko bili v stiku z izdelkom, a so rezultati teh testov negativni, povzema nemška tiskovna agencija dpa.