Ukrajinec v kombiju prevažal 26 tujcev

Obrežje, 13. avgusta - Policisti so na noči na četrtek na območju kraja Kalce-Naklo ustavili 26-letnega državljana Ukrajine, ki je v kombiju prevažal 26 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajinca so pridržali in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.