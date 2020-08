V nočnem poostrenem nadzoru policisti prijeli 209 migrantov

Ljubljana, 7. avgusta - Policisti so v poostrenem nadzoru nad nezakonitimi prehodi meje, ki je potekal minulo noč, po vsej Sloveniji prijeli 209 migrantov, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Policija je letos obravnavala nekaj manj kot 8000 nezakonitih prehodov meje, najbolj obremenjene pa ostajajo policijske uprave Ljubljana, Koper in Novo mesto.