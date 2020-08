V ZDA že skoraj 166.000 smrtnih žrtev covida-19

Washington, 13. avgusta - Število smrtnih žrtev covida-19 se je v ZDA v sredo zvečer po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa povzpelo na skoraj 166.000, potrjenih okužb s koronavirusom pa je že 5,2 milijona. Največ okuženih je v Kaliforniji, na Floridi in v Teksasu, kjer so našteli krepko čez 500.000 primerov. Največ mrtvih (32.800) pa je v New Yorku.