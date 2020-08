Primorske novice o slovenskih turistih (13. 8.)

Koper, 12. avgusta - Danijel Cek v komentarju Vsi smo lahko neotesanci piše o uspešni turistični sezoni v slovenski Istri. Turistični boni so v turistične kraje privabili veliko Slovencev, ki pa jih nekateri krivijo za povečano stopnjo kršitev in kaznivih dejanj. A boni ne vabijo neotesanih gostov, temveč rešujejo turizem, zato bi morali take komentarje zadržati zase.