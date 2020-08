Delo o diplomaciji prve velesile sveta (13. 8.)

Ljubljana, 12. avgusta - Barbara Kramžar v komentarju Diplomacija "kitajskega virusa" piše o napetih odnosih med ZDA in Kitajsko, ki so se s pojavom covida-19 le poostrili. ZDA zdaj opozarjajo Evropo o avtoritarni Kitajski, ki pa res ni izpolnila obljub zadnje globalizacije o demokratizaciji in vsestranskem dobrem razvoju.