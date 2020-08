Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 8.)

Ljubljana, 12. avgusta - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o 31 okužbah z novim koronavirusom, ki so jih v torek potrdili v Sloveniji. Med drugim so pisale tudi o besedah Jelka Kacina, da so druženja mladih na zabavah glavni vir širjenja covida-19, in opozorilih, da je veliko okužb vnesenih v državo, zlasti s Hrvaške.