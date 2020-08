V Srbiji in BiH zaradi covida-19 umrlo po šest oseb, v Severni Makedoniji ena

Beograd/Sarajevo/Skopje, 12. avgusta - V Srbiji so v zadnjem dnevu potrdili 254 novih okužb z novim koronavirusom ter šest smrti zaradi covida-19. Tudi v BiH je koronavirusna bolezen 19 terjala šest žrtev, potrdili pa so še 253 okužb. V Severni Makedoniji pa so potrdili 139 novih okužb, ena oseba je umrla.