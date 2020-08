Unovčenih za skoraj 50 milijonov evrov turističnih bonov

Ljubljana, 11. avgusta - Do 9. avgusta letos so upravičenci deloma ali v celoti unovčili 361.232 turističnih bonov v vrednosti 49,71 milijona evrov, je sporočila Finančna uprava RS (Furs). Daleč največ bonov je bilo izkoriščenih v Občini Piran, ki ji sledita Kranjska Gora in Bohinj, kažejo podatki.