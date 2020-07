Za turistično promocijo dodeljenih 1,8 milijona evrov

Ljubljana, 23. julija - Zaključena sta javna razpisa Slovenske turistične organizacije (STO) za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih in slovenskem trgu v letu 2020, namenjena turističnim podjetjem in vodilnim turističnim destinacijam. Skupno je bilo sofinanciranje odobreno 55 vlogam v skupni višini skoraj 1,8 milijona evrov, so sporočili iz STO.