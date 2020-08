Danes pregledanih 56 vzorcev brisov, vzetih v Domu starejših Novo mesto, negativnih

Novo mesto, 10. avgusta - V Domu starejših občanov Novo mesto so po v petek potrjeni okužbi tamkajšnje delavke z novim koronavirusom danes vzeli brise 57 stanovalcem negovalnega oddelka, kjer je ta delala. Po zvečer prejetih izidih so pristojni pregledali 56 brisov in za te ugotovili, da so negativni. Kako je s 57. brisom, bodo preverili v torek, so v domu povedali za STA.