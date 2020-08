Testi treh sodelavk okužene v novomeškem domu starejših negativni

Novo mesto, 9. avgusta - V Domu starejših občanov Novo mesto so po potrjeni okužbi z novim koronavirusom v soboto opravili testiranja še treh sodelavk, ki so bile z okuženo v neposrednem stiku oz. v isti izmeni. Vsi trije testi so bili negativni, je za STA pojasnila direktorica doma Milena Dular.