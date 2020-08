Konec tedna umrli štirje okuženi oskrbovanci Doma starejših Hrastnik

Hrastnik, 10. avgusta - Konec tedna so umrli štirje oskrbovanci Doma starejših Hrastnik, ki so bili okuženi z novim koronavirusom. Trije so umrli v bolnišnici, eden v domu, so sporočili s hrastniške občine. Skupaj je tako od izbruha okužbe pred mesecem dni umrlo osem oskrbovancev doma.