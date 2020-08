Na Hrvaškem 45 novih okužb in ena smrtna žrtev covida-19

Zagreb, 10. avgusta - Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili še 45 okužb z novim koronavirusom, še ena oseba je pa umrla zaradi covida-19, je danes sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Večino novih okužb so zabeležili v Zagrebu, kjer so od nedelje okužbo potrdili pri 17 ljudeh, je objavil zagrebški štab.