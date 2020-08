Delo o pomembnosti potrošnje (8. 8.)

Ljubljana, 7. avgusta - Karel Lipnik v komentarju Potrošništvo je socialna država piše o zgražanju Slovencev nad potrošništvom. Prav potrošniška družba je tista, ki državi omogoča varnost in socialne pravice. Vse, kar nekdo kupi, je namreč obdavčeno in davki so namenjeni pokojninam, zdravstvu in socialni pomoči. Socialna država je soodvisna od potrošnje.