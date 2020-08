Primorske novice o spornih praksah v Izoli (8. 8.)

Koper, 7. avgusta - Denis Sabadin v komentarju Janša bo padel (ali obstal) v Izoli piše o poslih izolskega župana Danila Markočiča, ki so razburili občane. Poleg afere z Aleksandro Pivec nad njim visi še neetično poslovanje z ruskim investitorjem. V Izoli so razočarani, saj jim je jasno, da gre za prakse, ki se izvajajo že vrsto let, ne le od nastopa nove vlade.