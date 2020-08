Delo o posledicah pandemije na družbo (8. 8.)

Ljubljana, 7. avgusta - Barbara Hočevar v komentarju Kriza je družbo še bolj razdelila piše, da so krize ljudi pogosto silile v iskanje novih odgovorov na aktualna vprašanja. Tokratna kriza še ni končana in še dolgo ne bo mogoče oceniti njenih posledic, je pa epidemija covida-19 že pokazala, kako krhek je način življenja, ki se je do marca zdel samoumeven.