V Avstriji 140 novih okužb; karanteno skrajšali na deset dni

Dunaj, 7. avgusta - V Avstriji so v zadnjem dnevu znova zabeležili trimestno število novih okužb z novim koronavirusom - potrdili so jih 141, od tega 84 v zvezni deželi Dunaj. Trajanje karantene tako za okužene kot njihove stike so medtem z dosedanjih 14 skrajšali na deset dni.