V Hrastniku sproščajo omejitvene ukrepe

Hrastnik, 6. avgusta - V Hrastniku med občani oz. izven doma starejših občanov že več kot teden dni ne beležijo novih okužb z novim koronavirusom. Zaradi dobre epidemiološke slike tako sproščajo nekatere omejitvene ukrepe, ki so bili sprejeti z namenom zajezitve širjenja virusa in varovanja zdravja občank in občanov, so danes sporočili iz občine.