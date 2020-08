Na Finskem pospešeno raste število okužb z novim koronavirusom

Helsinki, 6. avgusta - Na Finskem se pospešeno širi novi koronavirus, so danes posvarile oblasti. Povečala se je namreč stopnja reprodukcije okužbe. Obenem je finska vlada danes z zelenega seznam držav umaknila Belgijo, Nizozemsko in Andoro, potem ko so tam zabeležili skokovit porast okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.