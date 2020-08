V danski klavnici 120 okuženih z novim koronavirusom

Koebenhavn/Bruselj, 6. avgusta - Iz danskega mesnopredelovalnega podjetja Danish Crown so danes sporočili, da so v eni od klavnic potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 120 zaposlenih. Gre za klavnico v kraju Ringsted, ki je kakih 60 kilometrov oddaljen od Koebenhavna. 50 primerov okužbe pa so potrdili tudi v neki belgijski klavnici.