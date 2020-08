V Avstriji znova več kot 100 novih okužb

z dodatnimi informacijami o okužbah na Koroškem in Spodnji Avstriji v zadnjih treh odstavkih

Dunaj, 6. avgusta - V Avstriji so v zadnjih 24 urah prvič ta mesec zabeležili več kot 100 novih primerov novega koronavirusa. Potrdili so jih 130, od tega več kot polovico na Dunaju, kažejo danes objavljeni podatki avstrijskih oblasti. So pa okužbo potrdili tudi v enem od samostanov na Solnograškem, zaradi česar so vsi preostali menihi v karanteni.