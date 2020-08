Slovenska karitas zbira pomoč za prizadete v eksplozijah v Bejrutu

Ljubljana, 6. avgusta - Slovenska karitas zbira prostovoljne prispevke za prebivalce Bejruta, ki sta ga v torek prizadeli uničujoči eksploziji. Na prošnjo Caritas Libanon bodo pomagali pri humanitarni pomoči pri oskrbi s hrano in urejanju začasnih bivališč, kasneje tudi pri obnovi domov prebivalcev Bejruta, ki so ostali brez vsega, so zapisali v sporočilu za javnost.