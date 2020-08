V Bejrutu nadaljujejo odpravo posledic eksplozij

Bejrut, 6. avgusta - V libanonski prestolnici se bo danes nadaljevalo odpravljanje posledic silovitih eksplozij, ki sta v torek razdejali pol mesta in terjali več kot sto življenj in več tisoč ranjenih. Bejrut bo obiskal tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se bo tam srečal z libanonskim predsednikom Michelom Aounom in premierjem Hasanom Diabom.