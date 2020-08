Prva pomoč že prispela v Bejrut

Bejrut, 5. avgusta - Prva pomoč iz tujine je danes že prispela v Bejrut, ki ga je v torek prizadela silovita eksplozija, ki je terjala več kot sto življenj in huje poškodovala velik del libanonske prestolnice. Na teren so že odšli tuji strokovnjaki in reševalni psi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.