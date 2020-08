Mestni muzej Ljubljana s Koronaprojektom zbira gradivo za zanamce

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 7. avgusta - V Mestnem muzeju Ljubljana so kmalu po zaustavitvi javnega življenja zaradi novega koronavirusa zagnali Koronaprojekt. V sklopu projekta, ki so ga podnaslovili Čim prej korono v muzej!, zbirajo vtise, fotografije in posnetke iz vsakdanjika v času pandemije. A ker se življenje še vedno ni vrnilo v stare tirnice, ga sproti podaljšujejo.