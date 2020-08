V Avstraliji najhujši dan epidemije doslej

Canberra, 5. avgusta - V avstralski zvezni državi Viktorija so znova zabeležili rekordno povišanje števila novih okužb s koronavirusom in s covidom-19 povezanih smrtnih žrtev. V zadnjem dnevu so potrdili 726 okužb, večino v Melbournu, umrlo je 15 ljudi. To od začetka epidemije niso le najvišje številke za Viktorijo, temveč za celotno Avstralijo.