ZPS opozarja na velik cenovni razpon razkužil

Ljubljana, 5. avgusta - V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so preizkusili 15 razkužil, dostopnih v slovenski maloprodaji. Vsa razen enega so vsebovala najmanj 60 odstotkov alkohola, kar je pogoj za uničenje novega koronavirusa. Zelo velik pa je bil cenovni razpon izbranih razkužil, saj je liter stal med 9,80 in 62,50 evra. Potrošnikom zato svetujejo, naj primerjajo cene.