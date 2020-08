Podelitev ljubljanskih občinskih priznanj tudi v znamenju spomina na Janeza Stanovnika

Ljubljana, 4. avgusta - Na Kongresnem trgu v Ljubljani so slovesno podelili letošnja občinska priznanja. Najvišji priznanji, naziva častne meščanke in častnega meščana, sta prejela psihologinja Gabi Čačinovič Vogrinčič in ekonomist Jože Mencinger. Slovesnost je minila tudi v znamenju spomina na Janeza Stanovnika, po njej so odkrili njegov doprsni kip.