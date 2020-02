V žalno knjigo za Stanovnikom sta se danes vpisala predsednika republike in DZ

Ljubljana, 4. februarja - V žalno knjigo v spomin na pokojnega nekdanjega predsednika predsedstva Socialistične republike Slovenije Janeza Stanovnika sta se danes vpisala predsednik republike Borut Pahor in predsednik DZ Dejan Židan. Žalna knjiga bo v preddverju predsedniške palače odprta še v sredo med 10. in 17. uro ter na dan pogreba v četrtek med 10. in 12. uro.