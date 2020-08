Ljubljana z novima častnima meščanoma in doprsnim kipom Janeza Stanovnika

Ljubljana, 4. avgusta - Na Kongresnem trgu v Ljubljani bodo danes slovesno počastili prejemnike letošnjih občinskih priznanj, tudi naziva častne meščanke in častnega meščana. To sta letos postala upokojena psihologinja Gabi Čačinovič Vogrinčič in ekonomist Jože Mencinger. V Valvasorjevem parku pa bodo odkrili doprsni kip dolgoletnega predsednika ZZB NOB Janeza Stanovnika.