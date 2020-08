Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o eni okužbi in dveh smrtih zaradi novega koronavirusa v zadnjih 24 urah. Avstrijska tiskovna agencija APA je poročala o razsodbi vrhovnega sodišča o obvezni vrnitvi odvzetih Mercatorjevih delnic Agrokorju in podelitvi avstrijske nagrade za evropsko književnost slovenskemu pisatelju Dragu Jančarju.