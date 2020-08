Finance o vrednosti in varstvu osebnih podatkov (4. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Špela Mikuš v komentarju Koliko so vredni vaši podatki piše o selektivni skrbi javnosti za osebne podatke, ki je v primeru mobilne aplikacije covid-19 večja, kot je pri spletnih nakupih ali je bila na začetku epidemije, ko je zaživela spletna stran, na katero so ljudje vpisovali svoje simptome in druge podatke, med njimi EMŠO.