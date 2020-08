Dnevnik o izplačilih dodatkov v javnem sektorju (4. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Peter Lovšin v komentarju Slab priokus direktorskega covid dodatka piše o uredbah in zakonih glede izplačil dodatkov delavcem za nevarnost in posebne obremenitve med epidemijo koronavirusa, ki so omogočili, da so si visoke dodatke izplačali predvsem vodilni kadri, ne nujno najbolj izpostavljeni med delavci.