Sarajevo/Skopje/Beograd, 3. avgusta - V Bosni in Hercegovini, Srbiji ter Severni Makedoniji so v zadnjem dnevu potrdili manj primerov okužbe z novim koronavirusom kot dan pred tem. V BiH so jih zabeležili 165, v Severni Makedoniji 74, v Srbiji pa 258.