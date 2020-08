Danska preložila start Toura v Koebenhavnu na 2022

Koebenhavn, 3. avgusta - Danska bo gostila uvodne etape najprestižnejše kolesarske dirke na svetu, Tour de Francea, julija 2022, kar je leto pozneje, kot so sprva načrtovali lokalni prireditelji. Novi datumi starta francoske pentlje so 1., 2. in 3. julij 2022, so danes potrdili organizatorji.