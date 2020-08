Na Hrvaškem od nedelje 34 novih okužb in štiri smrtne žrtve covida-19

Zagreb, 3. avgusta - Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah potrdili še 34 okužb z novim koronavirusom, med katerimi jih je bilo 24 v splitsko-dalmatinski županiji. Od nedelje so zaradi covida-19 umrli še štirje bolniki. Trenutno so v sosednji državi 703 aktivni primeri okužbe. V bolnišnicah se zdravi 130 bolnikov, med katerimi jih je šest na ventilatorjih.