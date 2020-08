Na protestih v Berlinu poškodovanih več deset policistov

Berlin, 3. avgusta - Na sobotnih protestih v Berlinu, na katerih so med drugim nasprotovali ukrepom za zajezitev novega koronavirusa, je bilo poškodovanih okoli 45 policistov. Aretirali so okoli 130 protestnikov. Protestniki so se zbrali tudi v nedeljo. V kabinetu nemške kanclerke Angele Merkel so danes obsodili proteste.