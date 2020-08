Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 3. avgusta - V minulih 14 dneh se epidemiološke razmere v pandemiji covida-19 po svetu niso bistveno spremenile. Delež okužb se je zmanjšal ponekod na Balkanu in tudi v ZDA. V Sloveniji se je od 29. julija do 2. avgusta delež zmanjšal z 12 na 11 okužb na 100.000 prebivalcev, na Hrvaškem pa s 27 na 24. Največji delež ima po novem Brazilija, in sicer 298.